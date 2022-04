Finissage exposition Elsa Ohanna Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Crest Drôme Crest Rencontre autour de textes des FEMMES-TOTEMS ainsi que d’autres: V. Ailhaud, E. Badinter, S.de Beauvoir, H. Dassavray, E. Fenzy, M. Grande, C. Laurens, R. Liogier, M.Yourcenar… etc.

+33 9 52 37 99 86 https://www.galerieespaceliberte.fr/

