| FINISSAGE ET PROJECTION | ————————— ### L’Office de l’Utopie. Comment réinvestir un centre-bourg ? Comment mobiliser les habitants et les élus de la commune sur les problématiques qu’entraînent les développements périphériques ? Comment préserver le lien social et la biodiversité, comment questionner les modes de vie et les façons d’habiter des villageois ? Voilà les questions, hautement contemporaines et critiques, auxquelles se sont confrontés deux architectes, Lilian Candeias et Arthur Ripoche, en résidence à Montbozon en 2019. Une entreprise utopique que la Maison de l’Architecture de Franche-Comté vous fait découvrir à nouveau. Projection du film réalisé par Christophe Monterlos, en présence des commissaires d’exposition Fanny Cassani, paysagiste, et Benoît Rauch, urbaniste, suivie d’une visite commentée de l’exposition et d’un échange avec le public.

Entrée libre

