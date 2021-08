Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Finissage d’exposition – performances Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Finissage d'exposition – Performances – Parcours en bus samedi 30 octobre de 14h à 19h La performance est une œuvre d'art sous forme d'action menée part l'artiste lui même ou d'autres participants en direct. Laissez vous surprendre par Aria Rolland, Estelle Brossard, Naomi Coeur ou Hsing-Fu Chung, de jeunes et prometteurs performers ! Puis, vous pouvez grimper dans un bus pour un voyage Aller-Retour à Albi dans le but de découvrir la suite de l'exposition installée au Centre d'art Le Lait. 13h30 : bus Toulouse > Colomiers au départ de l'ISDAT à Toulouse 14h -15h30 : performances de finissage à colomiers 15h30-16h45 : bus colomiers > Albi 16h45-18h30 : performances. Retour à Toulouse à 20h via Colomiers Inscription au parcours en bus sur www.colomiers.fr Entrée libre | tout public

