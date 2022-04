Finissage De Verre en Vers Espace Canopy Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Finissage De Verre en Vers Espace Canopy, 21 avril 2022, Paris. Le jeudi 21 avril 2022

de 18h00 à 20h00

. gratuit

L’Espace Canopy a le plaisir de vous convier au finissage de l’exposition De Verre en Vers d’Alison Grace Koehler. Afin de conclure l’exposition “De Verre en Vers” d’Alison Grace Koehler en toute beauté, nous vous invitons au finissage de celle-ci : Le jeudi 21 avril à partir de 18h. Vous pourrez y admirer l’oeuvre collective qui sera définitivement terminée ! Rendez-vous à l’Espace Canopy au 19 Rue Pajol, 75018. Nous espérons vous voir nombreux ! Espace Canopy 19 Rue Pajol 75018 Paris Contact :

Alison Koehler

