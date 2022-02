Finissage de l’exposition ORЯO de Jimmy Richer + événement tattoo-flash Flers, 5 mars 2022, Flers.

Finissage de l’exposition ORЯO de Jimmy Richer + événement tattoo-flash association 2angles 11 rue Schnetz Flers

2022-03-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-05 18:00:00 18:00:00 association 2angles 11 rue Schnetz

Flers Orne

En bonus…

un événement flash tatouage par l’artiste!

Choisissez parmi une proposition de 48 dessins originaux, le modèle unique que Jimmy Richer encrera sous votre peau.

Le travail de Jimmy Richer embrasse le dessin sous toutes ses formes : sur papier, en fresque ou installation, par l’édition et, plus récemment, par le tatouage et la performance.

Ses projets s’articulent en allers-retours entre les différents supports du dessin, sans qu’aucune hiérarchie ne soit établie entre eux.

Cette horizontalité habite également son univers, où les références à la culture antique côtoient les récits de science-fiction, l’iconographie médiévale dialogue avec la bande-dessinée et l’imaginaire naturaliste du XVIIème siècle jouxte les représentations de tarots anciens.

Jimmy Richer manie ces références avec fluidité, grâce aux associations d’idées et aux correspondances rocambolesques, et les restitue sous forme d’interventions foisonnantes, à l’échelle des lieux où il travaille et en résonance avec les contextes où il se glisse en visiteur furtif.

Ici, Jimmy Richer fait suite au projet SOLOCTO, fruit de recherches sur la magie noire, sortilèges et conjurations en s’inspirant librement de la sorcellerie dans le bocage normand.

