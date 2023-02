FINISSAGE DE L’EXPOSITION “MÉTOPE, POCHADE ET CABOCHON” Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle Sarreguemines Nous vous invitons cordialement à la rencontre autour du finissage de l’exposition “métope, pochade et cabochon” de l’artiste Marie Lécrivain.

– 14h à 16h : Rencontre et échange avec Marie LÉCRIVAIN.

– 16h à 18h : Conférence autour de la recherche en typographie : écritures syllabaires et modulaires avec Eloïsa PÉREZ et Adam YEO .

Pour le finissage de l’exposition “Métope, pochade et cabochon”, Marie Lécrivain & Castel Coucou invitent deux chercheureuses de l’ANRT à venir présenter leurs recherches : Éloïsa Pérez et ses modules pédagogiques, Adam Yeo et l’alphabet bété.

Ce sera également l’occasion d’une dernière visite de l’exposition et de partager ensemble un verre de l’amitié. infos@castelcoucou.fr +33 7 61 41 06 06 http://www.castelcoucou.fr/ Adam Yeo et Éloïsa Pérez

