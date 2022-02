Finissage de l’exposition Étoiles distantes Frac des Pays de la Loire – Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui A l’occasion du finissage de l’exposition Étoiles distantes, une journée très spéciale est organisée le dimanche 20 février 2022. Au programme : 15h30 : Rencontre avec Julie Bonnaud et Fabien Leplae à BONUS – site l’Îlot des Îles.16h30 : Activation d’une sculpture sonore de François Dufeil par Charles Dubois. Gratuit sur réservation.17h00 : Présentation du catalogue de l’exposition. En présence de Franck Balland et des artistes.18h00 : Activation d’une sculpture sonore de François Dufeil par Charles Dubois. Gratuit sur réservation.20h00 : Concert de PEREZ. Résolument tourné vers le dialogue entre les disciplines, sa pratique flirte avec les arts plastiques à l’occasion de performances/installations sonores dans des lieux tels que l’Opéra Garnier (2016), le Palais de Tokyo (2017), le FRAC Île-de-France (2018) ou Lafayette Anticipations (2021) et de collaborations avec des artistes internationaux comme Saâdane Afif, Ange Leccia ou Dominique Gonzalez Foerster. Gratuit sur réservation. Liens de réservation sur fracdespaysdelaloire.com/programmation/finissage-de-etoiles-distantes Frac des Pays de la Loire – Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

