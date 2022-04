Finissage de l’exposition “Aller contre le vent”, 30 avril 2022, .

Finissage de l’exposition “Aller contre le vent”

2022-04-30 15:00:00 – 2022-04-30 15:30:00

Le dernier jour d’Aller contre le vent est l’occasion de découvrir une performance dansée participative pour trois danseurs et un groupe d’amateurs autour d’une œuvre de l’exposition, LA MACHINE de la compagnie LABKINE

POWER-UP !

Compagnie LABKINE

> Atelier : 13h > 15h

A partir de 7 ans

Renseignements et inscription : 03 81 87 87 43 // isabelle.marchal@frac-franche-comte.fr

Sa directrice artistique Valeria Giuga, à travers la performance POWER-UP !, ré-invente les différentes matières chorégraphiques de LA MACHINE à travers un processus de mise en dialogue et de re-création.

En entrant dans la danse aux côtés de danseurs de la compagnie, le groupe d’amateurs que vous pouvez rejoindre vient démultiplier le geste par contamination, reconstruire l’espace et ouvrir de nouvelles perspectives.

