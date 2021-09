Finissage de Hot.. L’exposition MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON, 18 septembre 2021, Martigues.

MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON, le samedi 18 septembre à 18:00

La médiathèque Louis Aragon de Martigues a accueilli, du 15 juillet au 19 septembre 2021, une exposition autour du livre de Sophie Bertran de Balanda, _Hot.., le jardin des gens de mer, histoire d’une disparition_ aux éditions Parenthèses, paru en ce début d’année. Ce livre évoque la mémoire et la déconstruction de cet hôtel qui accueillait les marins à Lavéra. Son autrice a été architecte et directrice de la culture de la Ville de Martigues. L’exposition se clôture pour les Journées européennes du patrimoine par une table ronde sur le patrimoine industriel martégal, réunissant : – Sophie Bertran de Balanda, architecte, urbaniste, autrice du livre – Caroline Rimbault Minot, docteure en Histoire contemporaine, professeure, conseillère municipale, vice-présidente du conseil de quartier de la Couronne-Carro – Fabien Bartolotti, docteur en histoire contemporaine et ATER à l’université d’Aix-Marseille. Rattaché à l’UMR TELEMMe (Aix-Marseille université, CNRS), auteur d’une thèse sur l’histoire économique et environnementale du port de Marseille dans la seconde moitié du XXe siècle – René Borruey, architecte et historien auteur de la thèse _Architecture et territoire de l’espace portuaire : le cas de Marseille (XIX- XXe siècle)_ Modération : Magali Gouiran, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du Service Art, Histoire et Archéologie de la Vlle de Martigues

Entrée libre, selon les normes sanitaires en vigueur

MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON Quai des Anglais – Quartier de l’Ile – 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00