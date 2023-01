Finissage chevals avec un S Yellow Cube Gallery, 19 janvier 2023, Paris 13.

Le jeudi 19 janvier 2023

de 19h00 à 22h00

. gratuit

Avec Nils Bertho, nous prenons le contre-pied du centaure qui brille par son savoir en proposant des chevaux doués de paroles et dénués de bienséances !

La Yellow Cube Gallery est heureuse de vous présenter l’exposition “Chevals” qui regroupe des posters de la série “Passion Chevals” réalisée par l’artiste montpelliérain Nils Bertho.

La sélection proposée est conçue sur un principe très simple qui est venu à l’esprit de l’artiste lors de la résidence » Plus Zero » dans les Pyrénées, au hasard de la découverte d’anciens posters tirés de magazines d’équitation, tels que Cheval Star, accumulés par l’artiste Xavier De Kepper et tous les apprentis cavaliers. A la suite de cette rencontre fortuite, Nils s’est mis à collectionner des posters de CHEVALS dont on voit les plis tirés aussi bien de revues spécialisées en équidés que sur Leboncoin et par d’autres biais.

Par la suite l’aventure artistique et pleine d’humour commence, armé de ses fidèles Poscas noir et blanc il détourne les posters, leurs dessine des yeux hagards et de grosses bulles pour leur faire dire toutes sortes de proverbes absurdes, grinçants et parfois doucement obscènes. Une opération des plus enfantines pour les grands enfants. Nous rappelant en effet les dents que l’on noircissait sur les magazines et sur les affiches dans le métro pour passer le temps, faire réagir et sortir le passant de son trajet quotidien.

La réalisation des premiers posters n’avait pour autre but que de faire rire quelques potes sur internet. Mais comme toujours, ce sont les idées les plus simples qui fonctionnent le mieux ! Un premier puis un deuxième livre ont donc été publiés, regroupant une sélection d’images de chevaux détournées, des ouvrages volontairement bas de plafond et au succès inattendu.

Cette série s’affirme aussi comme une revanche de Nils sur son allergie aux chevaux, découverte à 4 ans lors d’une promenade avec l’école durant laquelle il s’est évanoui sur son poney nain alors que les accompagnateurs étaient persuadés qu’il faisait tellement confiance au doux animal qu’il s’était endormi sur son dos.

Nils Bertho est né à Montpellier en 1987 où il vit et travaille encore aujourd’hui. Il réalise et présente ses œuvres depuis 2008. C’est un artiste qui s’inspire de la culture underground et qui est davantage connu pour ses illustrations sombres, réalisées avec minutie pendant de longues heures. Cela ne l’empêche pas d’avoir une activité prolifique et des plus diversifiées. Peinture, dessin en noir et blanc ou en couleurs, chant dans un boys band, bande dessinée, tatouage, édition : Nils est de toutes les batailles !

Sa production tous azimuts a été publiée et exposée par la revue HEY ! ou la Galerie Arts Factory à plusieurs reprises. Son univers singulier fait sa force en lui permettant de s’inscrire dans la scène outsider française.

Le dessin est son médium de prédilection, une activité associée à l’enfance et dont la pratique constante se justifie par un besoin d’expression par ce biais instinctif.

Lors de cette exposition, vous pourrez aussi voir des objets “délirés” conçus par l’artiste autour du même thème du cheval et dans le même esprit.

Ces détournements crétins et équestres sont comme un « espace détente » pour lui et pour nous.

Nils est donc fédérateur de rire pour humain de 5 à 199 ans !

Yellow Cube Gallery 78, Rue Du Dessous Des Berges 75013 Paris 13

Contact : 0953178361 yellowcubegallery@gmail.com https://www.facebook.com/yellowcubegallery

Nils Bertho