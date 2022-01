Finissage Biennale NOVA_XX Centre Wallonie-Bruxelles, 11 février 2022, Paris.

Finissage Biennale NOVA_XX

du vendredi 11 février au samedi 12 février à Centre Wallonie-Bruxelles

### AU PROGRAMME DES DEUX SOIRÉES : **Vendredi 11 février :** ■ 19h en salle de cinéma : Cycle Plateaux Phoniques : SOMOS et Table ronde « Regard trans, regard cis » ■ 20h30 en théâtre : Performance de Jeanna Criscitiello « … and then there wa EVE » ■ 21h30 en théâtre : DJ Set Live de Triphène **Samedi 12 février :** ■ 15h30 en galerie :● Jenny Abouav, Enveloppe – sculpture vivante ● Performances déambulatoire d’Hélène Barrier et de Stephan Goldrajch « les juges » ■ 16h en théâtre : Rencontre CORRESPONDANCES #5 RELIÉ·E·S avec Nariné Karslyan, Xeno- / Ichraf Nasri, Mélina Ghorafi, Marion Lissarrague, Ninar Esber et Sophie Audoubert & Véronique Hubert. ■ 18h30 à minuit en live au CWB : Carte blanche signée par Under Arrest ● Live : DJ Under Arrest, Laura Conant, Terrine, Daisy Darkpark, Deeat Palace, Summer Satana, Daria Galabriel & Anouk Lalanne ● Performance ou Installation : Nina Berclaz & Lisa Boostani ● Vidéo : Vica Pacheco

Entrée libre sur présentation d’un Pass Vaccinal

Pour clôturer la Biennale NOVA_XX, le CWB|Paris vous propose deux folles soirées entre performances, table ronde, podcast, DJ Set, installations et concert live !

