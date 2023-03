Fini la comédie Confidences à Dalida THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Fini la comédie Confidences à Dalida THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 15 avril 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 16:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. FAUREMUSIC PROD présente ce spectacle Résumé De l'adolescence marquée par la peur et la honte, à la sortie de sa chrysalide, son idole l'aura toujours accompagné. Il est prêt aujourd'hui à se raconter. Fini la comédie ! Dans son cabinet de podologie, Fred attend sa dernière patiente. Il pose un vinyle sur la platine. La joyeuse nostalgie du Lambeth Walk le plonge dans ses souvenirs… Ces drôles de confidences sur la fréquence, c'est bien sûr l'hommage du fan à l'artiste, c'est aussi la reconnaissance de celui qui se (re)connaît grâce à celle qui ne le connaît pas. Le répertoire de Dalida, sa Dali, comme un écho des moments clefs de son existence, et son parcours, comme un message d'espoir à tous ceux qui souffrent de leur différence…Parfois cocasse, parfois douloureuse, toujours tendre et sincère, Fred Faure nous interprète la bande son de sa vie. La presse en parle « Ce spectacle est l'occasion d'ouvrir le sujet de l'acceptation de soi d'une certaine manière. »La Montagne « Ce spectacle intimiste est l'occasion de poser un questionnement sur les relations particulières qui s'instaurent parfois entre un fan et son idole. Il faut suivre sa voie, c'est cela qui importe. »Les Echos du Berry « Ce magnifique spectacle autour de Dalida nous emmène à être tolérant face à la différence, le vivre ensemble normal. »France Bleue CreusePour vous rendre au théatreM° Blanche (ligne 2) ou Abbesses (ligne 12) À pied 8 min (600 m) Tourlaque (ligne 40) ou Damrémont – Caulaincourt (ligne 80) À pied 1 min (75 m) Station Lepic – Armée d'Orient 72 rue Lepic 75018 Paris THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS 4 RUE DE L'ARMÉE D'ORIENT Paris

