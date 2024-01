Fines Gueules: La foire au bon gras Monségur, dimanche 25 février 2024.

Fines Gueules: La foire au bon gras Monségur Gironde

Le 25 février, la bastide de Monségur va vivre une journée gourmande, locavore et passionnée!

Près de 30 producteurs présents! Présentation et dégustations de produits toutes les heures, concours de garbure, restauration sur place (garbure, grillades, desserts).

Gourmande, car la Foire au bon gras, comme son nom l’indique, va célébrer le bien manger, les produits de qualité, la bonne santé dans l’assiette. Le nom de baptême “FINES GUEULES” s’applique parfaitement à cette manifestation, et ce n’est pas une blague. Tout au long de la manifestation, nous célébrerons les bons produits et le bon goût local …

Locavore , car les producteurs présents sous la halle de la bastide seront des producteurs locaux, dans un rayon de 160 kilomètres, ce qui est le principe du locavorisme. Les

Place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine finesgueules@monsegur-tourisme.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 07:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00



