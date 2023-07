Due Dita di Amore Party par Big Buddha Finecocott Marseille, 6 juillet 2023, Marseille.

Due Dita di Amore Party par Big Buddha Jeudi 6 juillet, 19h00 Finecocott

Due Dita di Amore, C’est une pandémie d’amour. On va rire, danser, discuter et manger sur du bon son.

Sur les murs, les dernières images de Makabu, aux platines Big Buddha et pour la restauration Finecocott’ s’occupera de tout, du bien boire et du bon manger.

Finecocott 8 Rue Lafon, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T19:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:59:00+02:00

