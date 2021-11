Fleury-les-Aubrais Bibliothèque Les Jacobins- Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais, Loiret Fine Poaty – Pourquoi ? Et pourquoi pas ! Bibliothèque Les Jacobins- Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

le samedi 20 novembre à 16:30

### FINE POATY – POURQUOI ? ET POURQUOI PAS ! Shanu yoyo!!! Yoyo!! Ainsi commencent les contes de Fine Poaty, comédienne conteuse. Elle raconte les histoires du monde en y ajoutant une touche personnelle; le moment d’un voyage imaginaire, où l’émotion de la voix et du geste se partagent l’existence dans les oreilles et les yeux du public. Fine Poaty est directrice artistique du FEST’45, festival organisé par l’association Espace Culturel Marico, dont elle est fondatrice. Le spectacle: Contes mêlés de chants et des mots rythmés qui expliquent l’origine de certaines choses dont l’humanité ne trouve aucune réponse. Pourquoi ci, pourquoi ça??? un éternel questionnement dont les différentes histoires tentent d’y répondre par la magie des mots . [Plus d’infos…](https://espaceculturelmarico.fr/fine-poaty-pourquoi/)

Entrée libre sur réservation

Rendez-vous avec Fine Poaty pour son spectacle de contes et chants. La comédienne conteuse raconte les histoires du monde en y ajoutant sa touche personnelle. Spectacle tout public, à partir de 3 ans. Bibliothèque Les Jacobins- Fleury-les-Aubrais 45400 Fleury les Aubrais, Fleury-les-Aubrais Loiret

2021-11-20T16:30:00 2021-11-20T17:15:00

