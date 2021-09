Paris En ligne Paris Financer son projet entrepreneurial : retour d’expérience de Now You Know En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

le lundi 4 octobre à 13:00

Le lundi 4 octobre, Gabriel Vuong de Now You Know aussi ancien étudiant entrepreneur Pepite Creaj IDF partageront leur expérience de levée de fonds ! Comment réussir sa campagne de crowdfunding ? Quelle stratégie de communication mettre en place ? Par quelles étapes sont-ils passées ? Quels problèmes ont-ils eu à faire face? Now You know répondra à toutes ces questions lors de cet évènement passionnant ! Ce sera également l’opportunité de découvrir la genèse de leur projet qui agit en faveur de la sensibilisation de lutte contre le dérèglement climatique envers lequel nous sommes tous confrontés. Now You Know propose une application mobile qui informe mettant davantage en avant des alternatives éco-responsables. Cela permet le don gratuit à des projets environnementaux récompensant ainsi toutes les donations.

gratuit

