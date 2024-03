Financer son projet dans l’ESS Cité des sciences et de l’Industrie Paris, jeudi 21 mars 2024.

Financer son projet dans l’ESS 14h30-16h30. Comment financer autrement sa création d’entreprise dans l’Économie Sociale et Solidaire ? Jeudi 21 mars, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T14:30:00+01:00 – 2024-03-21T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T14:30:00+01:00 – 2024-03-21T16:30:00+01:00

Cet atelier vous présente les modes de financements alternatifs dont peuvent bénéficier les projets de l’Economie Sociale et Solidaire, avec un rappel sur la notion de projet à impact et un focus sur le financement participatif et citoyen.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs#item-grid-93208 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/