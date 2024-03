Financement alternatif : le prêt d’honneur CCI Bordeaux Gironde Bordeaux, jeudi 11 avril 2024.

Financement alternatif : le prêt d’honneur Découvrez comment le prêt d’honneur peut catalyser votre projet professionnel lors de notre atelier sur le financement alternatif le 11 avril à la CCI de Bordeaux. Jeudi 11 avril, 09h30 CCI Bordeaux Gironde

Atelier sur le Financement Alternatif de Projets Professionnels : Focus sur le Prêt d’Honneur

Vous cherchez des moyens pour financer votre projet professionnel ? Vous êtes au bon endroit ! Rejoignez-nous le 11 avril 2024 à 9h30 à la CCI Bordeaux Gironde pour un atelier exclusif sur le financement alternatif des projets, mettant en lumière le puissant outil qu’est le prêt d’honneur.

Dans un monde où l’innovation et l’entrepreneuriat sont en constante évolution, il est essentiel d’explorer des solutions de financement adaptées et flexibles. Le prêt d’honneur, souvent méconnu, mais incroyablement bénéfique, offre un complément solide aux méthodes traditionnelles de financement. C’est pourquoi cet atelier se concentrera spécifiquement sur cette forme de financement et sur la manière dont elle peut soutenir votre projet professionnel.

Animé par la Chambre de Commerce Bordeaux Gironde et avec la présence d’Initiative Gironde, cet atelier vous permettra de :

– Comprendre en profondeur ce qu’est un prêt d’honneur et comment il fonctionne.

– Explorer les avantages uniques du prêt d’honneur par rapport aux autres options de financement.

– Découvrir comment accéder à un prêt d’honneur et quelles sont les conditions requises.

– Échanger avec d’autres professionnels et entrepreneurs partageant les mêmes préoccupations et ambitions.

Que vous soyez à la recherche de fonds pour lancer votre société, développer votre entreprise existante ou réaliser un projet professionnel passionnant, cet atelier vous fournira les connaissances et les ressources nécessaires pour franchir cette étape cruciale.

Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir comment le prêt d’honneur peut transformer votre vision en réalité.

CCI Bordeaux Gironde 17 place de la Bourse Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

