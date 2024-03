Finaliser son business plan Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mardi 14 mai 2024.

Finaliser son business plan Pour les porteurs de projet qui doivent rédiger leur business plan et qui souhaitent être accompagnés sur cette phase décisive ! Mardi 14 mai, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Vous avez déjà démarré la rédaction d’un business plan ou votre projet est en cours de formalisation (rédaction du business modèle) mais vous souhaitez être accompagné pour avancer plus rapidement et sereinement. Cet atelier inspiré de la méthode bootcamp vous permettra d’initier la rédaction de votre business plan. Vous pourrez poursuivre avec d’autres journées de formation, voir conditions à l’inscription.

