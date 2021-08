Saint-Jean-de-Monts SAINT JEAN DE MONTS - Saint-Jean-de-Monts, Vendée FINALES GRAND PRIX DE TRIATHLON D1 D2 SAINT JEAN DE MONTS – Saint-Jean-de-Monts Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Monts

Les meilleurs paratriathlètes français et les meilleurs triathlètes mondiaux réunis sur le front de mer de Saint Jean de Monts sur 3 épreuves : – Championnat de France de Paratriathlon le samedi 11 septembre – Finale du Championnat de France des Clubs de Triathlon D2 femmes et hommes – Finale du Championnat de France des Clubs de D1 (Grand Prix FFTRI) de Triathlon femmes et hommes 10 jours après les Jeux Paralympiques, et 2 mois après les Jeux Olympiques Toutes les informations sur : [www.triathlon-vendee.com](http://www.triathlon-vendee.com)

Entrée libre pour le public – inscription sur internet pour les athlètes

