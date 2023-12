Finales du Rugby Europe Championship 2024 Stade Jean Bouin Paris Catégories d’Évènement: ile de france

VIVEZ LES FINALES DU RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP 2024 ! Les finales du Championnat d’Europe se dérouleront le Dimanche 17 Mars à partir de 12h00 sur la pelouse du Stade Jean Bouin (Paris 16°) Les 8 meilleures nations européennes se disputeront le titre de Champion d’Europe sur cette dernière journée de la Compétition 2024 (plus d’information sur : https://www.rugbyeurope.eu/competitions/rugby-europe-championship-2024/ ) Les participants : Géorgie, Portugal, Roumanie, Espagne, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Pologne 4 matches au programme de cette fête du rugby européen : – 12h00 : Finale pour la 7ème Place – 14h45 : Finale pour la 5ème place – 18h15 : Petite Finale – 21h00 : Grande Finale Et des animations tout au long de la journée. Un évènement familial pour découvrir le rugby international et pour vibrer en supportant les équipes. Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) 75016 Paris Contact : https://www.rugbyeurope.eu/news/men-s-rugby-europe-finals-to-held-in-paris/ https://billetterie.stade.fr/fr/RECFinals

