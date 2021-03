Londres Institut français du Royaume-Uni Grand Londres, Londres Finales des Joutes Oratoires Lycéennes 2021 Institut français du Royaume-Uni Londres Catégories d’évènement: Grand Londres

Les Joutes Oratoires Lycéennes sont un concours d’éloquence en français ouvert aux lycéens britanniques d’Angleterre et du Pays de Galles. Après des mois de préparations et de qualifications régionales ayant réuni plus de 200 élèves dans 7 régions, les meilleures équipes du pays se retrouvent pour une ultime série de débats afin de remporter la prestigieuse Coupe nationale de la Francophonie au Royaume-Uni. Pour plus d’informations : [https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/whats-on/talks/joutes-oratoires-lyceennes-final-2/](https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/whats-on/talks/joutes-oratoires-lyceennes-final-2/) Concours d’éloquence en français ouvert aux lycéens britanniques d’Angleterre et du Pays de Galles Institut français du Royaume-Uni 17 Queensberry Place SW7 2DT Londres Royal Borough of Kensington and Chelsea Grand Londres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T16:00:00

