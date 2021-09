Beuste Beuste Beuste, Pyrénées-Atlantiques Finales des championnats individuels des Pyrénées-Atlantiques Beuste Beuste Catégories d’évènement: Beuste

Pyrénées-Atlantiques

Finales des championnats individuels des Pyrénées-Atlantiques Beuste, 18 septembre 2021, Beuste. Finales des championnats individuels des Pyrénées-Atlantiques 2021-09-18 – 2021-09-18

Beuste Pyrénées-Atlantiques Beuste Journée des finales des championnats individuels de quilles de 9 des Pyrénées-Atlantiques. 7 catégories de joueurs qui se disputeront le titre de champion des Pyrénées-Atlantiques. Journée des finales des championnats individuels de quilles de 9 des Pyrénées-Atlantiques. 7 catégories de joueurs qui se disputeront le titre de champion des Pyrénées-Atlantiques. +33 6 13 74 53 97 Journée des finales des championnats individuels de quilles de 9 des Pyrénées-Atlantiques. 7 catégories de joueurs qui se disputeront le titre de champion des Pyrénées-Atlantiques. ©Quilles de 9 dernière mise à jour : 2021-08-30 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Détails Catégories d’évènement: Beuste, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Beuste Adresse Ville Beuste lieuville 43.22346#-0.23183