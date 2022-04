Finales de pelote Championnats de France d’été 2022 Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Finales de pelote Championnats de France d’été 2022 Cambo-les-Bains, 17 juillet 2022, Cambo-les-Bains. Finales de pelote Championnats de France d’été 2022 Fronton Avenue Jean Rumeau Cambo-les-Bains

2022-07-17 – 2022-07-17 Fronton Avenue Jean Rumeau

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques 10h30, Rebot Juniors.

16h, Chistera joko garbi minimes.

17h, Chistera joko garbi 3ème série.

Fronton Avenue Jean Rumeau Cambo-les-Bains

