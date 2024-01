FINALE UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY DU CONCOURS MA THÈSE EN 180 SECONDES Salle de la terrasse Gif-sur-Yvette, jeudi 14 mars 2024.

FINALE UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY DU CONCOURS MA THÈSE EN 180 SECONDES Finale Université Paris-Saclay du concours Ma Thèse en 180 secondes 3 minutes pour vulgariser sa recherche avec éloquence ! Jeudi 14 mars, 18h30 Salle de la terrasse Entrée libre sur inscription

Début : 2024-03-14T18:30:00+01:00 – 2024-03-14T21:30:00+01:00

Cette compétition permet aux doctorant·e·s, et docteur·e·s 2022, de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque doctorant·e·s doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et surtout convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive.

Cette année, notre finale est présentée par Daniel FIEVET.

MT180 c’est un concours, mais c’est avant tout découvrir une nouvelle manière de s’exprimer, pour faire partager à quiconque ses travaux de thèse, et leur intérêt !

Découvrez prochainement la liste des finalistes !

Organisateurs nationaux France Universités et CNRS

Salle de la terrasse 1 avenue de la Terrasse Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Belleville Essonne Île-de-France