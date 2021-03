Finale Université Paris-Saclay de Ma thèse en 180 secondes – 100%ONLINE En ligne sur www.universite-paris-saclay.fr/mt180-finale2021, 11 mars 2021-11 mars 2021, Saint-Aubin.

Finale Université Paris-Saclay de Ma thèse en 180 secondes – 100%ONLINE

En ligne sur www.universite-paris-saclay.fr/mt180-finale2021, le jeudi 11 mars à 19:00

**FINALE MT180 UPSaclay : en direct à 19h00 sur internet**

### **depuis le grand amphithéâtre de l’ENS Paris-Saclay**

Concours Ma thèse en 180 secondes: trois minutes de sciences et d’éloquence!

Les doctorants ont 180 secondes pas une de plus pour vous expliquer leur projet de recherche en le rendant passionnant et compréhensible par tous!

Une occasion unique de vulgariser le contenu de leurs travaux auprès d’un public non spécialiste!

**Nos 15 finalistes 2021 sont** :

* Hélène BRET, Institut de biologie intégrative de la cellule (I2BC – Univ. Paris-Saclay | CEA | CNRS) « Prédiction des assemblages macromoléculaires par apprentissage profond et réseaux de neurones convolutifs »

* Thomas BROUHARD, Génie électrique et électronique de Paris (GeePS – Univ. Paris-Saclay | CentraleSupélec ¬| CNRS | Sorbonne Université) « Analyse et modélisation technico-économique d’une évolution des zones de prix des marchés de gros du système électrique européen »

* Juan BUCETA, Paris-Saclay Food and Bioproduct Engineering (SayFood – Univ. Paris-Saclay | INRAE | AgroParisTech) « Modélisation mathématique du procédé de lyophilisation: mécanismes responsables de l’hétérogénéité du produit et risques liés au changement d’échelle »

* Alison DUSSIOT, Physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire (PNCA – Univ. Paris-Saclay | AgroParisTech | INRAE) « Quelle prospective et quelles modalités nutritionnelles dans le cadre d’une transition proflexitarienne de l’alimentation en France ? Analyse des leviers et freins nutritionnels et diététiques à la diminution de la consommation de viande»

* Cécile GASSER, Microbiologie de l’alimentation au service de la santé humaine (MICALIS – Univ. Paris-Saclay | INRAE | AgroParisTech) « Utilisation des sucres, génomique et régulation chez Streptococcus thermophilus »

* Hugo GUERIN, Microbiologie de l’alimentation au service de la santé humaine (MICALIS – Univ. Paris-Saclay | INRAE | AgroParisTech) « Biosynthèse et rôle des polysaccharides de surface de Lactococcus lactis, composants essentiels de la paroi et récepteurs de bactériophage »

* Catherine HOTTIN, Institut des neurosciences Paris-Saclay (Neuro-PSI – Univ. Paris-Saclay | CNRS) « Caractérisation de l’effet neuroprotecteur de la délétion partielle de GSK3 dans différents modèles de dégénérescence rétinienne »

* Caroline LABORDE, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP – Univ. Paris-Saclay | UVSQ | Inserm) « Territoires et perte d’autonomie fonctionnelle des personnes âgées : le rôle de l’environnement socio-économique, socio-sanitaire et physique »

* Clara MARINO, Ecologie systématique et évolution (ESE – Univ. Paris-Saclay | CNRS | AgroParisTech) « Évaluation de différents scénarios d’impacts des invasions biologiques dans un contexte de changement climatique »

* Victor PELLEGRAIN, Mathématiques et informatique pour la complexité et les systèmes (MICS – Univ. Paris-Saclay | CentraleSupélec) « Apprentissage profond et connaissances métiers pour le monitoring et le diagnostic de défaillances à partir de données hétérogènes et complexes »

* Marie PINEL, Sciences pour l’action et le développement : Activités, produits, territoires (SAD-APT – Univ. Paris-Saclay | INRAE | AgroParisTech) « La contribution des outils et dispositifs numériques aux Objectifs de développement durable via une analyse des dynamiques d’innovation au sein des clusters agricoles et agroalimentaires »

* Marion SALOME, Physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire (PNCA – Univ. Paris-Saclay | AgroParisTech | INRAE) « Place des aliments sources de protéines issues de la filière oléoprotéagineuse dans le rééquilibrage des apports protéiques de la population française : analyse, simulation, optimisation à partir de la consommation de la population française »

* Valentin SAUVAGE, Institut d’astrophysique spatiale (IAS – Univ. Paris-Saclay | CNRS) « Étude et Développement d’un Réfrigérateur à Dilution en Cycle Fermé spatialisable pour l’observation du Fond Diffus Cosmologique »

* Jean-Baptiste SCOLAN, Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay (ICMMO – Univ. Paris-Saclay | CNRS) « Recherche de textures innovantes en pâtisserie par techniques de basses pressions »

* Roxane TALEB, Laboratoire de mécanique et technologie (LMT – Univ. Paris-Saclay | ENS Paris-Saclay | CNRS | Sorbonne Université) « Fissuration en fatigue multiaxiale vibratoire et combinée d’alliages de titane et Inconel »

Découvrez-les finalistes depuis chez vous avec la diffusion en direct de la grande finale de l’Université Paris-Saclay.

**Rendez-vous sur cette page le jeudi 11 mars dès 19H**

[www.universite-paris-saclay.fr/mt180-finale2021](http://www.universite-paris-saclay.fr/mt180-finale2021)

_Organisateurs nationaux : CPU et CNRS_

_Evénement soutenu par la CASDEN Banque Populaire et la MGEN_

Gratuit, retransmission en direct sur Internet depuis cette page

En ligne sur www.universite-paris-saclay.fr/mt180-finale2021 91190 Saint-Aubin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T19:00:00 2021-03-11T22:00:00