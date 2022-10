Finale Trophée San Juan Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Cabannes

Finale Trophée San Juan Cabannes, 16 octobre 2022, Cabannes. Finale Trophée San Juan

Arènes Georges Tarascon Place 8 mai 1945 Cabannes Bouches-du-Rhne Place 8 mai 1945 Arènes Georges Tarascon

2022-10-16 – 2022-10-16

Place 8 mai 1945 Arènes Georges Tarascon

Cabannes

Bouches-du-Rhne 12h : Repas au Centre Socio Culturel organisé par le Club taurin Lou Provenço.

Menu : Salade landaise, Cassoulet et son confit, fromage et dessert, vin compris.



15h : Concours de manades, Trophée de l’Avenir, 51ème Finale Trophée San Juan.

Animé par la Pena Del Fuego et les Ricoulettes de Cabannes.



Manades : Richebois, Gillet, La Galere, Lautier, Les Baumelles, Mejanes, Guillerme.

Raseteurs : Danna, Benhamou, El Mahboub, Ameraoui, Allam, Chevalier. Finale Trophée San Juan aux arènes. +33 6 30 19 32 48 Place 8 mai 1945 Arènes Georges Tarascon Cabannes

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Cabannes Autres Lieu Cabannes Adresse Cabannes Bouches-du-Rhne Place 8 mai 1945 Arènes Georges Tarascon Ville Cabannes lieuville Place 8 mai 1945 Arènes Georges Tarascon Cabannes Departement Bouches-du-Rhne

Cabannes Cabannes Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabannes/

Finale Trophée San Juan Cabannes 2022-10-16 was last modified: by Finale Trophée San Juan Cabannes Cabannes 16 octobre 2022 Arènes Georges Tarascon Place 8 mai 1945 Cabannes Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Cabannes

Cabannes Bouches-du-Rhne