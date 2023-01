FINALE TROPHEE DES ROIS ET CHAMPIONNAT REGIONAL CENTRE COURSE EN LIGNE NAGE EN EAU VIVE Gien Gien Catégories d’Évènement: Gien

Loiret

FINALE TROPHEE DES ROIS ET CHAMPIONNAT REGIONAL CENTRE COURSE EN LIGNE NAGE EN EAU VIVE Gien, 3 avril 2023, Gien . FINALE TROPHEE DES ROIS ET CHAMPIONNAT REGIONAL CENTRE COURSE EN LIGNE NAGE EN EAU VIVE Gien Loiret

2023-04-03 10:20:00 – 2023-04-03 Gien

Loiret Le dimanche 3 avril 2022, le club de l’AS GIEN PLONGÉE organise un sélectif régional de course en ligne de nage en eau vive sur La Loire entre Briare et Gien. À cette occasion venez à la rencontre de nos nageurs qui se feront un plaisir d’échanger avec vous sur la nage en eau vive, discipline fun et ouverte à tous de 8 à 88 ans‼️ Le départ sera donné vers 10h20 300 mètres après le pont canal de Briare rive gauche L’arrivée est prévue pour les premiers vers 11h10 au niveau du vieux pont de Gien rive gauche. Vous pourrez également échanger avec nos nageurs lors du podium organisé place Jean Jaurès vers 13h00. En attendant, si vous voulez en savoir plus n’hésitez pas à visiter la page Facebook Nage en eau vive Centre. FINALE TROPHEE DES ROIS ET CHAMPIONNAT REGIONAL CENTRE COURSE EN LIGNE NAGE EN EAU VIVE https://www.gienplongee.fr/ Gien Plongée

Gien

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Gien Loiret Ville Gien lieuville Gien Departement Loiret

Gien Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

FINALE TROPHEE DES ROIS ET CHAMPIONNAT REGIONAL CENTRE COURSE EN LIGNE NAGE EN EAU VIVE Gien 2023-04-03 was last modified: by FINALE TROPHEE DES ROIS ET CHAMPIONNAT REGIONAL CENTRE COURSE EN LIGNE NAGE EN EAU VIVE Gien Gien 3 avril 2023 Gien Gien, Loiret Loiret

Gien Loiret