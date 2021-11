Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Finale Tournoi Plaza Berri Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Finales du tournoi à Paleta gomme pleine de Plaza Berri

14h30 : Finale Féminines

15h30 : Finale 3ème Série

16h30 : Finale 2ème Série

