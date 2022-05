Finale Roland Garros 2022 et Apéro barbecue Tréguier Tréguier Catégories d’évènement: 22220

Tréguier

Finale Roland Garros 2022 et Apéro barbecue Tréguier, 5 juin 2022, Tréguier. Finale Roland Garros 2022 et Apéro barbecue Pub L’Atelier 10 Rue poul Raoul Tréguier

2022-06-05 12:00:00 – 2022-06-05 20:00:00 Pub L’Atelier 10 Rue poul Raoul

Tréguier 22220 Tréguier Ouverture exceptionnelle le dimanche 5 juin !

A l’occasion de la retransmission de la finale simple messieurs, l’atelier vous propose un apéro barbecue de 12h à 20h.

A très vite !!! contact@latelierpub.fr +33 2 96 92 86 07 http://www.latelierpub.fr/ Ouverture exceptionnelle le dimanche 5 juin !

A l’occasion de la retransmission de la finale simple messieurs, l’atelier vous propose un apéro barbecue de 12h à 20h.

A très vite !!! Pub L’Atelier 10 Rue poul Raoul Tréguier

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 22220, Tréguier Autres Lieu Tréguier Adresse Pub L'Atelier 10 Rue poul Raoul Ville Tréguier lieuville Pub L'Atelier 10 Rue poul Raoul Tréguier Departement 22220

Tréguier Tréguier 22220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treguier/

Finale Roland Garros 2022 et Apéro barbecue Tréguier 2022-06-05 was last modified: by Finale Roland Garros 2022 et Apéro barbecue Tréguier Tréguier 5 juin 2022 22220 Tréguier

Tréguier 22220