théâtre de l’Usine, le mardi 31 mai à 14:00

Dans le cadre du Trophée d’improvisation de la Fondation Culture & Diversité, 4 équipes de collégiens vont se rencontrer pour une Finale Régionale de match d’improvisation théâtrale au Théâtre de l’Usine de Saint-Céré. Les équipes : – Toulouse, La Bulle Carrée coach Léa Chapellier – Saint-Céré, La Cambriole coach Gilles Moussinac – Rodez, Bleu théâtre coach Olivier Royer – Tarbes, Les improsteurs coach Benjamin Ardolade Après quelques secondes de réflexion seulement, les équipes créeront des histoires ensemble sur les thèmes inventés et les exigences farfelues de l’arbitre, ce curieux personnage au maillot rayé, qui ne leur fera aucun cadeau : improvisation à la manière d’un roman de cape et d’épée, mimée, chantée,… En partenariat avec la Cambriole et le Théâtre de l’Usine. Avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne et du Parcours Laïque et Citoyen Entrée gratuite

Dans le cadre du Trophée d’improvisation de la Fondation Culture & Diversité, 4 équipes de collégiens vont se rencontrer. théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur roux Saint Céré Saint-Céré Lot

