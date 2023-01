Finale régionale des concours de meute FACCC dans la voie du sanglier Grignan Grignan Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes Grignan Catégories d’Évènement: Drôme

2023-03-11 08:00:00 08:00:00 – 2023-03-12 18:00:00 18:00:00

Ferme Rambaud 380 le Bessas 26230 Grignan

Drôme Grignan Drôme Finale régionale des concours de meutes FACCC dans la voie du sanglier.

Venez assister au « travail » de ces chiens.

Événement organisé par l’AICA de Grignan et l’AFACCC 07/26 +33 6 83 24 89 55 https://www.facebook.com/afacccardechedrome Ferme Rambaud 380 le Bessas 26230 Grignan Grignan

