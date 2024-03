FINALE RÉGIONALE BUZZ BOOSTER Rock School Barbey Bordeaux, samedi 13 avril 2024.

FINALE RÉGIONALE BUZZ BOOSTER Buzz Booster est le dispositif national de détection et de diffusion de la scène musicale hip-hop. Samedi 13 avril, 20h30 Rock School Barbey Gratuit

Il a pour objectif de favoriser l’émergence d’artistes au niveau national et de les accompagner dans un processus de professionnalisation.

Buzz Booster est piloté au niveau national par l’association Buzz Booster France, qui rassemble les principaux acteurs et organisateurs d’événements hip-hop en France. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, ce sont la Rock School Barbey et le Rocher de Palmer qui ensemble coordonnent le dispositif.

Le jury de la session d’écoute à tranché, découvrez les artistes qui participeront à la finale régionale le 13 avril 2024 dès 20h30.

Gratuit sans réservation.

HERO ECHO

INSA

KAGOME

NOVEYZ

ST LUCCI

TOUNSS

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

