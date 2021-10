Finale Open de France de Shortboard Soorts-Hossegor, 11 octobre 2021, Soorts-Hossegor.

Finale Open de France de Shortboard 2021-10-11 – 2021-10-12

Soorts-Hossegor Landes Soorts-Hossegor

La finale de l’Open de France de shortboard se tiendra les 11 & 12 octobre à Hossegor. Vingt-huit des meilleurs surfeurs français, 16 hommes et 12 femmes, ont été retenus pour la finale à l’issue des qualifications et au regard de leur classement mondial QS.

Parmi les têtes d’affiche de cette première édition, citons notamment Pauline Ado, Vahine Fierro, Maud Le Car, Joan Duru, Kauli Vaast ou encore Jorgann Couzinet.

Trois compétitions qualificatives étaient au programme de la première édition de l’Open de France en 2021 : la Torche les 5 et 6 juin, Lacanau pour la Dacia 100% filles les 17 et 18 juillet, et enfin Anglet les 11 et 12 septembre (annulée faute de vagues).

La finale se jouera sur le spot des culs nus à Hossegor qui pourrait offrir les meilleures conditions sur cette période, et qui sera annoncé prochainement.

Fédération Française de Surf

dernière mise à jour : 2021-09-30 par OT Hossegor