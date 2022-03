Finale nationale “Ma thèse en 180 secondes” au Kenya Alliance Française de Nairobi Nairobi Catégorie d’évènement: Nairobi

Sept candidats issus de six universités kenyanes partageront leurs travaux en trois minutes maximum ! Première édition du concours d’éloquence en langue française “Ma thèse en 180 secondes” au Kenya Alliance Française de Nairobi Loita/Monrovia streets Nairobi

2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T12:00:00

Lieu Alliance Française de Nairobi Adresse Loita/Monrovia streets Ville Nairobi

