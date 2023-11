Finale nationale Imagine 2023 MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Finale nationale Imagine 2023 MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, 4 novembre 2023, Paris. Le samedi 04 novembre 2023

de 13h30 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Une nouvelle édition du tremplin musical international des 13-21 ans. 6 nouveaux groupes de jeunes musiciens venus de toute la France et un invité international se produisent sur

la scène de l’auditorium Saint-Germain à Paris. Rock, métal, pop, électro…

une grande diversité de styles musicaux sera représentée lors de ces

rencontres Imagine, un tremplin musical international pour de jeunes

musiciens amateurs âgées de 13 à 21 ans organisé par les JM France et JM

International. À

l’issue de ce week-end, un jury de professionnels choisira le groupe

qui représentera la France à la grande finale internationale Imagine à

Bruxelles. Venez en nombre encourager les candidats et partager ce

moment chaleureux et festif en famille ou entre amis, le samedi 4 novembre à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA)

Saint-Germain, Paris 6e. PROGRAMMATION – De 13h30 à 18h30 ELI F. BAPTIST | Bourgogne-Franche-Comté

| Bourgogne-Franche-Comté EUTERPE | Occitanie

| Occitanie EVA LUNA | Bretagne

| Bretagne JADE LAMY | Provence-Alpes-Côte d’Azur

| Provence-Alpes-Côte d’Azur MUSA | Nouvelle Aquitaine

| Nouvelle Aquitaine TOXICITY | Pays de la Loire Invités internationaux : WILLIAM

J. ÖBERG (Suède) et ADÈLE

PHAM-MINH (Belgique)

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris Contact : https://www.jmfrance.org/evenements/imagine-france-2023 https://fb.me/e/12nCzEeaV https://fb.me/e/12nCzEeaV https://www.helloasso.com/associations/union-nationale-des-jm-france/evenements/imagine-france-2023

© JM France Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Adresse 4 rue Félibien Ville Paris Departement Paris Lieu Ville MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris latitude longitude 48.851896,2.336668

MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/