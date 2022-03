Finale Nationale du Rocketry Challenge (concours de minifusées) Biscarrosse, 20 mai 2022, Biscarrosse.

Finale Nationale du Rocketry Challenge (concours de minifusées) Centre culturel et sportif de l’Arcanson 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse

2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-21 Centre culturel et sportif de l’Arcanson 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris

Biscarrosse Landes Biscarrosse

0 0 EUR Le Rocketry Challenge est un concours de minifusées, organisé par Planète Sciences et le GIFAS, proposé pour les jeunes de la 6e à la Terminale, en club ou dans le cadre scolaire. Chaque minifusée doit atteindre une altitude et un temps de vol puis revenir au sol sous parachute sans casser les œufs qu’elle contient. La finale nationale s’organise à Biscarrosse en partenariat avec Lacq Odyssée, entre le centre culturel et sportif de l’Arcanson où ont lieu les contrôles des projets et l’aérodrome des Grands Lacs où s’effectuent les lancements. Pour cette édition 2022, une conférence sur Mars est prévue le vendredi soir ainsi que des animations ouvertes au public dans l’Arcanson et sur l’aérodrome le samedi après-midi.

Cet événement est soutenu par différents partenaires locaux comme la Mairie de Biscarrosse, la Communauté de Communes des Grands Lacs et le Département des Landes

+33 055980588

