Finale nationale des Meilleurs Apprentis de France des métiers équins Chantilly, 2 juillet 2022, Chantilly.

Finale nationale des Meilleurs Apprentis de France des métiers équins Chantilly

2022-07-02 13:00:00 – 2022-07-02

Chantilly 60500

Rendez-vous le samedi 2 juillet à l’hippodrome de Chantilly pour voir concourir les meilleurs apprentis de France représentant les métiers du cheval.

L’hippodrome de Chantilly, le Centre équestre de Senlis et l’Ecole des courses AFASEC de Gouvieux seront le théâtre de la finale du Concours d’Un des meilleurs apprentis de France pour les métiers du cheval, un événement prestigieux et pluridisciplinaire valorisant les compétences des futurs professionnels de la filière. Le point d’orgue de ces deux journées d’épreuves déroulera le samedi 2 juillet à l’hippodrome de France Galop à Chantilly lors d’une réunion de courses « Oh ! Courses » en semi-nocturne.

Six épreuves finales pour le concours « Un des meilleurs apprentis de France ». Comme vous le savez, quatre nouveaux métiers de la filière équine sont représentés pour la première fois au concours d’Un des meilleurs apprentis de France cette année : le palefrenier soigneur, l’enseignant d’équitation, le cavalier d’entraînement et le lad-driver, en plus des deux déjà inscrits : le maréchal-ferrant et le sellier-harnacheur.

Au programme :

• des RDV personnalisés avec des conseillers emploi-orientation équi-ressources et les équipes pédagogiques,

• des démonstrations de forge à trois marteaux et de sellerie,

• des immersions grandeur nature avec un cheval mécanique et des caméras à réalité virtuelle,

• de nombreux jeux ,

• et bien d’autres surprises !

https://www.equiressources.fr/actualites-details-concours-un-des-meilleurs-apprentis-de-france-1ere-edition-mafcheval2022-527.aspx

A.Bassaler – Azzos – C.Losfeld – B.Lemaire – A Laurioux – Adobe Stock

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-05-17 par