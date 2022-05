Finale nationale de Ma thèse en 180 secondes Bourse du travail, 31 mai 2022, Lyon.

Finale nationale de Ma thèse en 180 secondes

Bourse du travail, le mardi 31 mai à 18:30

Dix ans après sa création en version francophone, le concours « Ma thèse en 180 secondes » n’a pas pris une ride, bien au contraire. La formule est simple : doctorants et doctorantes doivent expliquer leur sujet de recherche au grand public de la façon la plus accessible possible en seulement trois minutes chrono ! L’édition 2022 s’est jouée dans toute la France métropolitaine et d’Outre-mer et les finalistes convergent maintenant à Lyon pour la finale nationale, comme aimantés par Villeurbanne, capitale française de la culture. Légère pression pour les gones : le lyonnais [Bastien Marguet](https://www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/ma-these-en-180-secondes-bastien-marguet-selectionne-pour-la-finale-nationale), doctorant à l'[institut Lumière Matière](https://ilm.univ-lyon1.fr/) (CNRS/Lyon1) fait partie des finalistes et va avoir besoin de soutien ! Co-organisée par le CNRS, France Universités et l’Université de Lyon, la finale nationale sera également retransmise en direct sur Facebook et la chaîne YouTube du concours. Le premier prix du jury représentera la France lors de la finale internationale, prévue à Montréal au Québec (Canada), le 6 octobre 2022.

