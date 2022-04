Finale nationale de la Ligue de Poker Amateur Hendaye, 17 juin 2022, Hendaye.

Finale nationale de la Ligue de Poker Amateur Plage Sokoburu (face thalasso) Boulevard de la Mer Hendaye

2022-06-17 – 2022-06-26 Plage Sokoburu (face thalasso) Boulevard de la Mer

Hendaye 64700

La grande finale nationale de la LFP saison 12 aura lieu au Casino d’Hendaye, tenu par Benjamin Frischer du 21 au 26 juin 2022.

Lui et son équipe, associé à la ville d’Hendaye, l’office du tourisme et l’association des commerçants mettent tout en œuvre pour nous offrir des conditions de jeu des plus originales, puisque nous allons jouer sur la plage d’Hendaye.

Si vous le souhaitez, vous pourrez participer au main event de l’association “As de cœur” qui aura lieu du 17 au 19 juin, au même endroit.

Pour votre arrivée et retour et/ou déplacements (Espagne compris) un service de taxi à prix préférentiels sera mis à disposition.

+33 6 41 18 15 13

