Finale Millet Ski Touring et concert Louis Bertignac Courchevel Courchevel Catégories d’évènement: Courchevel

Savoie

Finale Millet Ski Touring et concert Louis Bertignac Courchevel, 23 mars 2022, Courchevel. Finale Millet Ski Touring et concert Louis Bertignac Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel

2022-03-23 – 2022-03-23 Courchevel Le Praz Alpinium

Courchevel Savoie La finale des Millet Ski Touring Courchevel, c’est mercredi 23 mars, et en 2022, nous fêtons les 12 ans de l’événement avec Louis Bertignac en concert. https://courchevelsportsoutdoor.com/ Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel

dernière mise à jour : 2021-12-30 par Courchevel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Courchevel, Savoie Autres Lieu Courchevel Adresse Courchevel Le Praz Alpinium Ville Courchevel lieuville Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel Departement Savoie

Courchevel Courchevel Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courchevel/

Finale Millet Ski Touring et concert Louis Bertignac Courchevel 2022-03-23 was last modified: by Finale Millet Ski Touring et concert Louis Bertignac Courchevel Courchevel 23 mars 2022 Courchevel Savoie

Courchevel Savoie