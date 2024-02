Finale Madewis League Stade Francis Turcan Martigues, vendredi 31 mai 2024.

Pour la première fois à Martigues, la finale du championnat européen Madewis Cup aura lieu à Martigues ! Ce tournoi de football amateur de très haut niveau accueillera les meilleurs équipes de chaque étape qualificative.Familles

La Madewis Cup est un tournoi d’envergure national rassemblant plus de 18 000 joueurs amateurs entre 6 et 13 ans. Après avoir joué les qualifications entre octobre 2023 et avril 2024, les équipes s’affronteront lors de deux finales.



La finale Madewis Cup offre la possibilité aux 3 équipes qualifiées par étapes qualificatives de jouer une dernière occasion pour être définitivement qualifiée pour la grande finale Madewis League. Elle se jouera au stade Parsemain à Fos-sur-Mer et au complexe sportif d’Audibert à Istres.



La finale Madewis League sera une compétition européenne de très haut niveau accessible aux meilleures équipes de chaque étape qualificative. Elle aura lieu à Martigues au stade Francis Turcan et au stade de La Coudoulière.



Programme

– 30 mai à Istres dès 14h Tournoi de la dernière chance. Il réunit toutes les équipes qualifiées pour la finale Madewis Cup dans chaque catégorie. Elles se disputeront le dernier ticket qualificatif pour la finale Madewis League lors d’un tableau unique à élimination directe.



– 30 mai au Stade Parsemain (Fos-sur-mer) à 20h Cérémonie d’ouverture



– Du 31 mai au 02 juin à Martigues, Istres et Fos-sur-Mer Finale Madewis Cup et Finale Madewis League. .

Stade Francis Turcan Chemin de Paradis

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@martigues-tourisme.com

