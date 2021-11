Montvendre Mairie de Montvendre Drôme, Montvendre Finale locale des Petits champions de la lecture Mairie de Montvendre Montvendre Catégories d’évènement: Drôme

le vendredi 21 janvier 2022 à 17:30

Les Petits Champion de la lecture est une opération qui vise à promouvoir la lecture sur un mode ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur et à son partage. Organisée sous le haut patronage du Ministre de l’éducation nationale, elle invite les enfants des classes de CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de trois minutes, le texte de leur choix. Le jeu est organisé en plusieurs étapes : le gagnant de la finale locale organisée à Montvendre sera convié à une finale départementale. S’il est sélectionné, il poursuivra l’aventure lors d’une sélection régionale, avant de participer à une grande finale nationale organisée au mois de juin à la Comédie Française, à Paris. Venez soutenir les CM2 de Montvendre en lice pour la finale départementale ! Mairie de Montvendre 1 Place de la Mairie 26120 Montvendre Montvendre Drôme

2022-01-21T17:30:00 2022-01-21T19:30:00

