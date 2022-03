FINALE JEUX DU SAUT – AIGLE D’OR La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

La Bresse Vosges Finale des Jeux du Saut à ski, première épreuve de l’Aigle d’Or, entrainement à partir de 9h puis le concours à 10h15 suivi du combiné. usventron@orange.fr +33 3 55 23 28 11 US VENTRON

