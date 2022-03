Finale Hauts de France Buzz Booster + Tiitof FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 29 avril 2022, Lille.

Finale Hauts de France Buzz Booster + Tiitof

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le vendredi 29 avril à 20:00

La Finale. Une scène pour départager les trois artistes régionaux qui, depuis la phase de sélection, ont su convaincre différents jurys professionnels sans cramer les étapes. Venez assister à l’ultime étape de sélection avant la finale nationale et encourager celui ou celle qui devra garder la coupe à la maison. Bonus : on confie la seconde partie de soirée à Tiitof. —- Buzz Booster est le premier dispositif national de détection et d’accompagnement des artistes rap. Pour participer, il faut avoir un répertoire original d’au moins 30min, être résident·e dans la région où l’artiste/groupe participe et ne pas être signé·e en major au moment de l’inscription. En 2022, le·a lauréat·e national·e bénéficiera d’une aide à la production et un accompagnement d’une valeur de 15 000 € pour développer son projet musical. Qui succèdera à Eesah Yasuke, lauréate nationale de Buzz Booster 2021 ? Informations et inscriptions au dispositif sur [www.buzzbooster.fr](http://www.buzzbooster.fr) Buzz Booster est porté en région par le FLOW & Secteur 7. Le dispositif est soutenu au national par le ministère de la Culture. —- Tiitof Dans le rap francophone, beaucoup de choses ont changé. Cette musique s’est ouverte aux accents belges et canadiens, aux expressions régionales comme aux anglicismes et hispanismes. Tantôt créole tantôt français, Tiitof petit prince de la Martinique s’adresse à son île, mais s’inscrit dans une nouvelle génération d’artistes DOM-TOM qui savent qu’ils peuvent également parler à toute la France. Après s’être imposé comme une figure importante de la musique aux Antilles avec son premier album « Midi Minuit », il sort « Tout à gagner » un projet sur lequel il invite Meryl, Hornet La Frappe, Kodes, Landy et Jacob Desvarieux. Dorénavant reconnu dans le paysage urbain comme étoile montante du rap français, il est au début de son ascension. Tiitof revient en 2021 avec un nouvel album dans lequel figure des collaborations plébiscitées comme le featuring avec RK « Avec ou sans toi » par exemple. Véritable évènement à venir Tiitof n’a pas encore dévoilé toutes ses cartes et comptent bien en surprendre plus d’un avec un album confirmant que le monde du rap ne pourra désormais plus faire sans lui.

6/10€

Qualifications Buzz Booster France

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



