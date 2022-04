FINALE DU XXXVEME CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT LYRIQUE DE BEZIERS

2022-05-01 14:30:00 – 2022-05-01 La finale du XXXVème concours international de chant lyrique de Béziers est ouverte au public.

2 catégories: opéra et opérette, comédie musicale.

