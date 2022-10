FINALE DU TROPHÉE TAURIN MONTPELLIER 3M AUX ARÈNES DE LUNEL Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Le Trophée taurin Montpellier Méditerranée Métropole propose une dizaine de courses de mars à octobre, se déroulant sur le territoire de la Métropole et au-delà. Toutes sont inscrites dans le calendrier annuel des championnats de l’Avenir et des As de la Fédération Française de Course Camarguaise.

C’est donc la course organisée à Lunel le 16 octobre prochain qui viendra mettre un point final à cette nouvelle édition du Trophée Taurin 3M et désignera le meilleur raseteur. Dimanche 16 octobre 2022 à 15h. Informations et réservations :

06 31 13 19 01

arenesdelunel.fr

