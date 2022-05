Finale du Trophée Didier Deschoolmaster Cieurac, 2 octobre 2022, Cieurac.

50 EUR Course ouverte à tous à partir de 12 ans.

Inscription obligatoire par téléphone au 05.65.24.53.55 ou par mail à contact@karthors.fr

Championnat au nom d’un homme d’exception qui nous a quitté trop tôt, un 14 février 2014. Il a crée et dessiné de toutes pièces cette magnifique piste Karthors. Julie Deschoolmeester, sa fille et l’association AKCL (Association Karting Cup Loisir) ont souhaité s’associer pour ce championnat annuel au nom de Didier Deschoolmeester afin de lui rendre hommage.

7 manches et 1 finale sont organisées en 2022. Il n’y a aucune obligation d’adhérer à l’association pour pouvoir participer au championnat. Et aucune obligation de participer à toutes les manches. Course ouverte à tous et à toutes dès 12 ans.

Le format de la finale :

– 10 minutes d’essais chronométrés

– 15 minutes de pré-finale

– 20 minutes de finale

A l’issue de la finale, repas type auberge espagnole à Karthors.

Course lestée à 75kg + attribution de points bonus lorsque la pole position est décrochée ainsi que pour le meilleur temps en course.

+33 5 65 24 53 55

Karthors

