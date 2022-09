Finale du trophée des raseteurs Eyragues Eyragues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Eyragues

Finale du trophée des raseteurs Eyragues, 1 octobre 2022, Eyragues. Finale du trophée des raseteurs

Arênes chemin st Jean Eyragues Bouches-du-Rhône chemin st Jean Arênes

2022-10-01 – 2022-10-01

chemin st Jean Arênes

Eyragues

Bouches-du-Rhône 9h déjeuner sur la place de la libération

11h abrivado manade Gillet

12h30 repas à la salle des fêtes sur inscription

16h finale du trophée des raseteurs journée autour du taureau avec abrivado et course de taureaux aux arênes animée par la Pena Camargua chemin st Jean Arênes Eyragues

dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Eyragues Autres Lieu Eyragues Adresse Eyragues Bouches-du-Rhône chemin st Jean Arênes Ville Eyragues lieuville chemin st Jean Arênes Eyragues Departement Bouches-du-Rhône

Eyragues Eyragues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eyragues/

Finale du trophée des raseteurs Eyragues 2022-10-01 was last modified: by Finale du trophée des raseteurs Eyragues Eyragues 1 octobre 2022 Arênes chemin st Jean Eyragues Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Eyragues

Eyragues Bouches-du-Rhône