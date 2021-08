Arles Amphithéâtre (Les arènes) Arles, Bouches-du-Rhône Finale du trophée des gardians Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’évènement: Arles

Amphithéâtre (Les arènes), le mercredi 25 août à 21:00

Les meilleures équipes sélectionnées dans les différentes olympiades de l’été – manades Bon, Vinuesa, Jalabert et Cavallini- s’affronteront dans l’amphithéâtre d’Arles dans quatre épreuves : le saut de cheval à cheval, la ferrade en piste, l’attente au fer, le saut de cheval à taureau. Des épreuves où le courage et l’habileté des gardians seront mis en valeur !

Adulte 14€ – 18€ / Enfant 7€

Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles

2021-08-25T21:00:00 2021-08-25T23:00:00

